В Брянске молодежь привела в порядок городские парки

В Брянске в городских парках прошел субботник. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в городских парках прошел субботник. Его провели члены молодежного Совета при главе Брянской городской администрации 3 апреля. Парковые аллеи, клумбы и площадки убирали больше 30 юношей и девушек.

Порядок навели в парке имени Пушкина в Бежицком районе и парке «Юность» в Володарском районе.

- Я считаю, что мы должны принимать участие в уборке нашего Брянска, - сказала одна из участниц субботника, студентка 2 курса Брянского техникума питания и торговли Анна Асоскова. - Приятно находиться в чистом, ухоженном месте.

Свою акцию ребята назвали «Лучший город - чистый Брянск». Молодежь продолжит ее на этой неделе, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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