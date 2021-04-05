В брянском Трубчевске заложат сад памяти. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В брянском Трубчевске заложат сад памяти. В Центре социальной помощи семье и детям Трубчевского района с 1 апреля начнут реализовывать социальный проект «Мой след на земле». Его приурочили к 80-летию с начала Великой Отечественной войны и предстоящему Дню Победы.

На территории учреждения заложат Сад памяти. Деревья будут сажать работники центра, воспитанники и их родители, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

Акция пройдет в память о героях Великой Отечественной войны не вернувшихся с полей сражений. Также ее посвятят детям войны и труженикам тыла.

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