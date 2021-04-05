В двух торговых центрах Брянска нарушили правила пожарной безопасности

В Володарском районе Брянска в торговых центрах нарушили правила пожарной безопасности. Во время прокурорской проверки установили, что в торговом центре «Командор», принадлежащем ООО «Регионинвест» нет автоматической системы пожаротушения и эвакуационного освещения. Данные устройства должны работать круглосуточно или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Кроме того, с работниками организации не провели инструктаж о мерах пожарной безопасности. На путях эвакуации нет знаков пожарной безопасности, не разработали планы эвакуации людей при пожаре и другое.

Подобные нарушения обнаружили и в торговом центре ООО «Европа».

- На виновных завели дела об административных правонарушениях, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Каждого оштрафовали на шесть тысяч рублей. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.

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