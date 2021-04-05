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Общество5 апреля 2021 10:49

В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 89 человек

Справились с опасной инфекции 87 брянцев
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянской области за сутки коронавирус подтвердили у 89 жителей. Справились с опасной инфекцией 87 пациентов. Смертельных случаев не зарегистрировали. Медики выполнили 1637 исследований на ковид, сообщили в региональном оперативном штабе 5 апреля.

Всего с начала пандемии в области коронавирусом заболели 36098 брянцев. Среди них 64 иногородних. Выздоровели 35240 человек, умерли 289 .В медицинских лабораториях области тесты на выявление коронавируса сделали больше 505,7 тысяч раз.

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