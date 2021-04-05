В Брянске прошел лыжный праздник «Весенняя куролесица»

В Брянске в воскресенье, 4 апреля, состоялся спортивно-экстремальный карнавал «Весенняя Куролесица – 2021». Фото: vk.com.

В Брянске состоялся спортивно-экстремальный карнавал «Весенняя Куролесица – 2021». Он прошел в воскресенье, 4 апреля. Любители зимних видов спорта демонстрировали скорость спуска и необычные костюмы. Участникам соревнований предложили стать на лыжах в купальных костюмах, сообщили в соцсетях «ВКонтакте».

Лучшим присвоят звание «Мистер и Мисс Весенняя Куролесица!» У участников был шанс также отличиться и в номинациях: «Топ 3 креативных костюма», «Самый креативный спуск», «Самый быстрый и самый медленный спуск» и других.

На этот раз в лыжном праздники принимали участие как горнолыжники и сноубордисты, так и все желающие. Гости и участник мероприятия соревновались в испытаниях по вису на перекладине и по бросанию валенка на дальность.

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