Фото: пресс-служба Управления автомобильных дорог Брянской области.

В Брянске капитальный ремонт улицы Горького начнется 7 апреля. Планам дорожников может помешать только погода. По контракту работы завершат к 1 августа. Ремонт пройдет на участке от проспекте Ленина до улицы Трудовой.

Подготовительные работы на улице начались еще в марте. Контракт с АО "Брянскавтодор" заключили 26 февраля.

- Раннее заключение контрактов позволяет заранее спланировать объем работ, вовремя организовать закупку необходимых материалов и завершить все подготовительные мероприятия до начала дорожного сезона, - говорят в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

На улице Горького уже установили временные дорожные знаки, которые необходимы для ремонта. На некоторых участках ямы стали слишком большими. Водители выезжают на встречную полосу, чтобы объехать их.

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