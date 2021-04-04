В тройном ДТП на проспекте Московском в Брянске пострадала 56-летняя пассажирка

В тройном ДТП на проспекте Московском в Фокинксом районе Брянска пострадала 56-летняя пассажирка ВАЗ-212140. Автоавария случилась еще 2 апреля около часа дня.

52-летний водитель автомобиля "Ситроен" ехал со стороны улицы Калинина в сторону улицы Чкалова. Он не соблюдал дистанцию и столкнулся с ВАЗ-217230. Легковушка двигалась впереди и притормозила на красный сигнал светофора.

Водитель микроавтобуса врезался в еще одну машину - ВАЗ-212140. Она стояла в третьем ряду на запрещающий сигнал светофора.

Травмы получила женщина, которая ехала в последней машине. Она обратилась за медицинской помощью только на следующий день. У нее диагностировали ушибы позвоночника, лица и отпустили домой, назначив лечение.

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