В Брянской области коронавирусом заболел 91 житель за сутки

В Брянской области за прошедшие сутки коронавирус выявили у 91 жителя. Выздоровели 84 пациента. Ни одной новой смерти не зарегистрировали. Такие данные опубликовали 4 апреля оперативном штабе.

В регионе за 24 часа выполнили 1637 тестов на ковид.

Общее число заболевших составило 36009 человек. Из них поправились 35153 пациента. 289 брянцев умерло.

За всю эпидемию в Брянской области провели 505789 тестов на коронавирус.

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