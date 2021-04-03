В Брянской области еще три человека умерли от коронавируса за сутки

В Брянской области от коронавируса за прошедшие сутки умерли еще три пациента. Всего болезнь не смогли победить 289 брянцев. Такие данные 3 апреля опубликовали в оперативном штабе.

За 24 часа диагноз "коронавирус" подтвердили у 90 пациентов. Общее число заболевших составило 35918. За сутки выздоровели 86 пациентов. За все время эпидемии вылечились от ковида 35069 брянцев.

Медработники провели накануне 1809 тестов. А общее число проведенных исследований на ковид превысило 504 тысячи.

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