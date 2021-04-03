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Общество3 апреля 2021 8:43

Бывший мэр Стародуба Дмитрий Винокуров покидает районную администрацию

Заместитель главы написал заявление по собственному желанию
Марина АНТОНОВА
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Бывший мэр брянского города Стародуб покидает районную администрацию. Дмитрий Винокуров написал заявление на увольнение по собственному желанию, сообщает "Брянский рабочий".

Дмитрий Винокуров работал в администрации Стародуба с 2009 года. Сначала заместителем главы. С 2014 по 2020 годы руководил городом. В августе прошлого года должность мэра сократили, так как город Стародуб объединили с районом. В администрации нового муниципального образования, Стародубского округа, он занял пост заместителя главы. А кресло руководителя досталось Александру Подольному.

Куда отправится работать Дмитрий Винокуров после увольнения, не сообщают.

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