Бывший мэр Стародуба Дмитрий Винокуров покидает районную администрацию

Бывший мэр брянского города Стародуб покидает районную администрацию. Дмитрий Винокуров написал заявление на увольнение по собственному желанию, сообщает "Брянский рабочий".

Дмитрий Винокуров работал в администрации Стародуба с 2009 года. Сначала заместителем главы. С 2014 по 2020 годы руководил городом. В августе прошлого года должность мэра сократили, так как город Стародуб объединили с районом. В администрации нового муниципального образования, Стародубского округа, он занял пост заместителя главы. А кресло руководителя досталось Александру Подольному.

Куда отправится работать Дмитрий Винокуров после увольнения, не сообщают.

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