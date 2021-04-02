В Брянской области от коронавируса привили более 72 тысяч человек

В Брянской области от коронавируса привили 72334 человека. Только за один день, 1 апреля уколы сделали 1587 жителям региона. На сегодняшний день в медицинских учреждениях остаток вакцины «Спутник V» составил 52893 дозы.

По состоянию на 2 апреля в регион в целом доставлено 125272 дозы. В последний день марта привезли 44300 доз. В скором времени поступит еще 4 тысячи. Такие цифры озвучили в правительстве Брянской области на заседании оперативного штаба.

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