На безмасочников в Брянске 2 апреля составили два протокола

Два административных протокола составили на так называемых безмасочников в Брянске за одни сутки - в пятницу, 2 апреля. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Всего за сутки проверяющие обследовали 60 объектов - магазинов, кафе, салоны красоты и ТЦ. В рейдах участвовали представители городского отдела торговли, райадминистраций и полицейские.

- По итогам проведенных проверок участники рейда выписали два протокола по административной статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», - уточняют в пресс-службе горадминистрации.

На момент проверок без средств защиты были покупатели магазинов «Родник» в Володарке и «Океан Плаза» в Советском районе.

Кстати, в Бежицком районе и Фокинском, где не оказалось безмасочников, визитеры осмотрели 15 и 12 предприятий соответственно.

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