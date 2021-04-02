В Брянскую область попытались незаконно попасть 800 иностранцев за март

Около 800 иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь госграницу РФ, задержали брянские пограничники в марте этого года. По данным фактам возбуждено пять уголовных дел.

Всех нарушителей задержали на российско-белорусском участке, уточняют в пресс-службе брянского Пограничного управления ФСБ России.

Так, к примеру, 29 марта в окрестностях госграницы в Злынковском районе задержали гражданина одного из Среднеазиатских государств. То шел пешком из Белоруссии в Россию, нарушая установленные правила.

- Организованная проверка установила, что у иностранца отсутствовали документы дающие право на пересечение государственной границы, - уточняют в ведомстве. - На нарушителя завели уголовное дело. Теперь ему грозит до 200 тысяч рублей штрафа либо два года колонии.

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