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Общество2 апреля 2021 15:52

В Брянске воспитанники детской колонии развесили скворечники на Кургане Бессмертия

Сотрудники и воспитанники колонии присоединились к акции международного дня птиц
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

Сотрудники и осужденные Брянской воспитательной колонии присоединились к акции «Международный день птиц». Ребята на занятиях кружка декоративно-прикладного творчества изготовили скворечники.

В Международный день птиц, 1 апреля, несовершеннолетние воспитанники колонии повесили скворечники на деревьях в центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска.

Кроме этого, к акции присоединились и сотрудники воспитательного отдела исправительной колонии №2. Они разместили домики для птиц на деревьях около своего административного здания, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

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