Жительница Брянска украла у подруги золотые украшения на 35 тысяч рублей

В Брянске жительница Володарского района обратилась в полицию с заявлением о пропаже золотых украшений: браслета, кольца и сережек общей стоимостью около 35 тысяч рублей.

Удалось установить, что на кражу решилась 30-летняя подруга потерпевшей, которая недавно была у нее в гостях. Девушка воспользовалась моментом, когда хозяйка жилья вышла из комнаты, и вытащила драгоценности из шкатулки. В этот же день она сдала их в ломбард.

Полицейские изъяли похищенные вещи и вернули их хозяйке. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд, где обвиняемую будут судить за кражу. Ей грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».