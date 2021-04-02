На проспекте Московском в Брянске столкнулись три автомобиля

Фото: vk.com, сообщество "ЧП и ДТП Брянск".

Три автомобиля столкнулись на проспекте Московском в Фокинском районе Брянска днем в пятницу, 2 апреля. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

Автор поста уточнил, что ДТП случилось у светофора перед остановкой общественного транспорта «Гипермаркет «Линия-2»». Ориентировочное время столкновения – 13.30.

Судя по опубликованным фотографиям, дорогу не поделили две легковушки и 40-я маршрутка. Первые два автомобиля получили механические повреждения: у них повреждены бамперы.

Пострадал ли кто в автоаварии - неизвестно. Официальная информация из ГИБДД пока не поступала. Инцидент активно обсуждают пользователи в комментариях. Очевидцы утверждают, что происшествие спровоцировало затор на проспекте Московском.

Кстати, в минувшие сутки - четверг, 1-го - в регионе не зафиксировали ДТП, в которых бы калечились люди. Зато в Брянске произошло 15 так называемых «железок», то есть автоаварий без пострадавших. Также автоинспекторы пресекли больше 150 нарушений ПДД. И поймали двух пьяных водителей.

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