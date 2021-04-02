Брянская управляющая компания проигнорировала требование прокуратуры

В Брянске управляющая компания «Уютный дом» в нарушение законодательства трижды за год меняла тарифы на содержание и текущий ремонт общего имущества.

Действия организации проверила прокуратура и внесла представление ее гендиректору. Однако в компании рассмотрели акт прокуратуры с нарушением месячного срока и оставили его без удовлетворения.

На генерального директора ООО «Управляющая компания Уютный дом» возбудили административное дело за умышленное невыполнение требований прокурора.

Суд оштрафовал руководителя УК «Уютный дом» на две тысячи рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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