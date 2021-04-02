В брянских Комаричах мужчине грозит до 5 лет за потасовку с полицейским

До пяти лет колонии грозит 42-летнему жителю брянского поселка Комаричи, который применил неопасное насилие в отношении полицейского. Дело передали на рассмотрение в суд, сообщают в пресс-службе прокуратуры Комаричского района.

Инцидент произошел в райцентре ночью 24 февраля. Тогда пьяный брянец, как полагает следствие, схватил сотрудника ДПС за форменное обмундирование на уровне груди и стал толкать. Тем самым он пытался повалить его на землю.

- По существу уголовное дело рассмотрит Комаричский районный суд, - уточняет в надзорном ведомстве.

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