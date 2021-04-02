ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» приглашает 17 апреля на День открытых дверей

Фото: Брянский государственный технический университет.

В 2021 году ВУЗ предлагает 1295 бюджетных мест для всех категорий поступающих.

ФГБОУ ВО «БГТУ» - это СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, БАКАЛАВРИАТ и СПЕЦИАЛИТЕТ, МАГИСТРАТУРА, АСПИРАНТУРА, очная, очно-заочная, заочная формы обучения.

Направления подготовки и специальности: технические, информационные, экономические.

Выбирайте ЭФФЕКТИВНЫЙ и АККРЕДИТОВАННЫЙ вуз! Иногородним предоставляется общежитие!

241035, г. Брянск, бульвар 50 лет Октября, 7

Управление профориентации, подготовки и набора абитуриентов (4832) 51-03-57.

Приёмная комиссия (4832) 58-82-64

Телефон горячей линии +7-920-604-88-04

Сайт БГТУ www.tu-bryansk.ru

E-mail pk@tu-bryansk.ru

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