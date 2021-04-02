В Брянской области осудили «черного копателя». Суд установил, что в октябре 2020 года житель Жуковского района в одном из населенных пунктов под Жуковкой нашел при помощи металлоискателя у заброшенного дома пять взрывных устройств. Найденное он планировал впоследствии продать.

Суд признал 25-летнего жителя Жуковского района виновным в незаконном приобретении и хранении взрывчатых устройств. Его приговорили к полутора годам лишения свободы условно, а также к штрафу в 15 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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