В Брянской области поймали на взятке мастера муниципального предприятия

В настоящее время расследование завершено. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Карачеве Брянской области поймали на взятке сотрудника муниципального предприятия. Следствие установило, что днем 23 августа 2020 года мастер по благоустройству карачевского муниципального коммунального предприятия не отразил сведения о двухдневном прогуле осужденного, который проходил обязательные работы в их организации. За это он получил от осужденного 10 тысяч рублей.

Спустя месяц сотрудник МУПа вновь потребовал от отбывающего наказание такую же сумму за аналогичные действия. Однако осужденный обратился в полицию. 25 сентября он под присмотром оперативников передал 10 тысяч рублей мастеру по благоустройству. После получения взятки работника предприятия задержали.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело на бывшего мастера о получении взятки за незаконное бездействие направили в суд, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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