За сутки коронавирус диагностировали 90 брянцам

За сутки в Брянске выявили 90 случаев коронавирусной инфекции. Об этом утром в пятницу, 2 апреля, сообщили в региональном оперштабе.

Всех брянцев с подтвержденным диагнозом «Ковид-19» теперь 35828. Их них 34983 – или 97,6 процента заболевших – уже выздоровели.

В первой тройке муниципалитетов с наибольшим число ковид-положительных – Брянск, Брянский район, Дятьковский район. Заболевших там 13348, 4307 и 1474 соответственно.

За сутки в брянских лабораториях выполнили 1755 тестов на коронавирус. А их суммарное число с начала пандемии превысило 502 тысячи.

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