В Брянске со 2 по 4 апреля проведут операцию «Нетрезвый водитель»

Со 2 по 4 апреля в Брянске будут ловить нетрезвых водителей. Одноименную спецоперацию проведут сотрудники городского отдела ГИБДД – в целях предупреждения «пьяных» ДТП.

В указанные даты автоинспекторы организуют сплошные проверки на дорогах во всех районах. Также в городе будут дежурить так называемые «скрытые патрули». Те будут следить за водителями, которые посетят кафе, рестораны, развлекательные учреждения и магазинчики у дорог.

Всего в операции «Нетрезвый водитель» задействуют 17 экипажей ДПС.

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