Детсад на 200 мест в брянском Почепе достроят до конца года

Возводимый в брянском городе Почеп новый детский сад на 200 мест планируют достроить до конца этого года. Стоимость объекта превышает 170 миллионов рублей, сообщает местная газета «Почепское слово».

Новое дошкольное учреждение расположится недалеко от поликлиники и детской больницы. В нем для для детей ясельного возраста предусмотрят 120 мест.

Сейчас на объекте подрядчик ведет строительно-монтажные работы. Ввести детсад в эксплуатацию он намерен в декабре.

Первоначально в Почепе собирались построить лишь пристройку к детсаду №5 «Малыш». Однако окончательное решение принял губернатор. Деньги на строительство поступают из областного бюджета.

Кстати, в райцентре в 2021-м построят и новую дорогу с тротуаром, которая будет вести к садику.