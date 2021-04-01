В Брянске с 6 апреля пустят дополнительный автобус и изменят расписание

В Брянске с 6 апреля по маршруту № 23 «Бежицкий рынок – улица Сахарова» введут дополнительный рейс. Транспорт по нему будет ходить по будням. От конечной остановки «Бежицкий рынок» автобус будет отправляться 18.40, сообщили в соцсетях в группе Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия.

Также с 6 апреля изменится расписание по маршруту № 19Д «Деснаград – Бежицкий рынок»:

По будничным дням недели. Время отправления от конечных пунктов: «Бежицкий рынок»: 6.02, 6.31, 7.05, 7.40, 8.15, 8.50, 9.25, 10.00, 10.35, 13.44, 14.20, 14.55, 15.30, 16.05, 16.40, 17.15, 17.50, 18.25, 19.05. «Деснаград»: 6.20, 6.50, 7.25, 8.00, 8.35, 9.10. 9.45, 10.20, 10.55, 14.05, 14.40, 15.15, 15.50, 16.25, 17.00, 17.35, 18.10, 18.50, 19.20 через Бежицкий рынок до Дружбы. По выходным дням недели. Время отправления от конечных пунктов: «Бежицкий рынок»: 7.08, 7.40, 8.15, 8.50, 9.25, 10.00, 10.35, 13.44, 14.20, 14.55, 15.30, 16.05, 16.40, 17.15, 17.50, 18.25, 19.05. «Деснаград»: 7.25, 8.00, 8.35, 9.10, 9.45, 10.20, 10.55, 14.05, 14.40, 15.15, 15.50, 16.25, 17.00, 17.35, 18.10, 18.50, 19.20 через Бежицкий рынок до Дружбы.

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