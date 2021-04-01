В Брянске 1 апреля поймали пять безмасочников

В Брянске 1 апреля поймали четверых безмасочников. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске поймали пять безмасочников. Очередной рейд межведомственная комиссия провела в четверг, 1 апреля.

Осмотрели магазины, кафе, салоны красоты, торговые центры. Всего обошли 67 объектов. На нарушителей масочного режима составили протоколы.

- Два административных документа выписали в Бежицком районе, по одному – в Володарском, Советском и Фокинском, - сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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