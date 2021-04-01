В Брянске местный житель напал на пенсионерку

В Фокинском районе Брянска местный житель напал на пенсионерку, возвращавшуюся из магазина. О происшествии в полицию сообщил муж 70-летней женщины. По его словам, злоумышленник напал на жену возле подъезда. Он ударил пенсионерку по голове, сбил с ног. После вытянул из пакета кошелек с 500 рублями и банковскими картами.

Полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 28-летний житель Брянска. Во время допроса мужчина сказал, что ему нужны были деньги, поэтому он решил ограбить одного из пожилых жителей района. Потенциальную жертву он приметил у продуктового магазина. Выследил ее до самого подъезда многоквартирного дома. Там он она нее и напал в отсутствии свидетелей.

Деньги мужчина потратил, а банковские карты выбросил, не сумев ими воспользоваться. Пенсионерка их быстро заблокировала.

- Злоумышленнику предъявили обвинение по статье «Грабеж», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Ему грозит семь лет лишения свободы.

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