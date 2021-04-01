Жительницу Брянска осудят за смертельное ранение сожителя

В Фокинском районе Брянска 33-летняя женщина зарезала сожителя. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Фокинском районе Брянска 33-летняя женщина зарезала сожителя. На днях уголовное дело передали в суд для рассмотрения. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Фигурантку обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Раньше она не имела проблем с законом.

По версии следствия, женщина расправилась с потерпевшим в январе этого года. Смертельному ранению предшествовало совместное распитие спиртного. Сожителю обвиняемая нанесла один удар раскладным ножом в грудь.

– Пострадавший скончался спустя неделю по причине осложнения после полученного ранения, – уточняют в надзорном ведомстве.

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