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Общество1 апреля 2021 12:11

Брянский пенсионер пенсионер убил соседа топором

Уголовное дело на 68-летнего мужчину предали в суд
Надежда ПЕТРУНИНА
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В суд направили уголовное дело на жителя деревни Малоудебное Гордеевского района. Пенсионера обвиняют в убийстве соседа топором.

По версии следствия, 68-летний мужчина в декабре прошлого года выпивал вместе с соседом. Между ними неожиданно завязалась ссора. В результате обвиняемый нанес ему топором многочисленные удары по всему телу. Сосед скончался на месте.

- Уголовное дело по существу рассмотрит Красногорский районный суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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