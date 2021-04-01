В Брянской области коронавирусом заболели еще 92 человека

Общее чисто брянцев с подтвержденным диагнозом «Ковид-19» достигло 35738. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Прирост заболеваемости коронавирусом в Брянской области составил 92 случая за сутки. Обновленную статистическую информацию о ковид-ситуации в регионе распространил оперативный штаб утром в четверг, 1 апреля.

Общее число брянцев с подтвержденным диагнозом «Ковид-19» достигло 35738. Из них больше 97 процентов – 34884 пациентов – уже победили инфекцию. Непосредственно в последние сутки выздоровели 98 человек.

В отчетный период не произошло новых смертей от коронавируса. Их по-прежнему 284.

За сутки в государственных брянских лабораториях выполнили 1686 тестов на ковид. А суммарное число исследований превысило полмиллиона.

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