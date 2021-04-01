Брянских водителей попросили быть осторожными в тумане

Густой туман утром 1 апреля наблюдали и в самом Брянске. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В четверг, 1 апреля, на Брянскую область опустился густой туман. Это значительно снизило видимость на дорогах, потому в региональной ГИБДД призвали автомобилистов проявлять осторожность в вождении.

Водителям порекомендовали соблюдать скоростной режим, учитывать действующие ограничения, а также дорожные и метеорологические условия.

– В тумане человеческий глаз теряет способность точно рассчитывать расстояние до впереди движущегося автомобиля, – поясняют в УГИБДД по региону. – Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле.

Во избежание автоаварий брянцам следует соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию и боковой интервал, перед каждой поездкой проверять исправность световых приборов.

Добавим, согласно прогнозу синоптиков, 1 апреля в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Туман будет наблюдаться не только утром, но и вечером. Ветер – юго-западный. Его средняя скорость составит 6-11 метров в секунду. А столбик термометра днем может достигнуть аж 17 градусов.

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