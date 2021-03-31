Брянские власти решили благоустроить остановочные комплексы

В Брянске в 2021 году планируют приступить к замене остановочных комплексов. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Брянские власти задумались об обустройстве остановочных комплексов. В городе захотели отремонтировать конечные остановки. Здесь проведут комплексное благоустройство, в том числе оборудуют помещения для водителей и сделают санузлы.

Создать нормальные условия для работников муниципальных троллейбусов и автобусов поручили городскому автотранспортному предприятию. Коммерческих перевозчиков призвали последовать данному примеру, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Также в мэрии сообщили, что в 2021 году планируют приступить к замене остановочных комплексов. Работу пообещали вести поэтапно, чтобы постепенно облагородить все 500 брянских остановок.

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