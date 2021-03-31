Брянский детский коллектив «Импульс» стал образцовым

Детский коллектив цирковой студии «Импульс» Брянского Губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина в этом году получил звание образцового. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Детский коллектив цирковой студии «Импульс» Брянского Губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина в этом году получил звание образцового. Также ребята приняли участие во Всероссийском фестивале-конкурсе циркового искусства «Новое течение», сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

Они выступили на манеже Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени Николая Румянцева в числе 28 детских цирковых коллективов. Брянские артисты показали номера «Жонглеры» и «Русские скакалки». Ребята получили дипломы второй степени.

В брянской цирковой студии занимаются дети в возрасте от четырех лет. Многие выпускники становятся студентами российских вузов культуры. Некоторые цирковое искусство выбрали своей профессией.

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