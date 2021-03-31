В Брянске с 5 апреля изменится расписание нескольких троллейбусов

В Брянске с 5 апреля изменят расписание троллейбусов №9 и №11. Как рассказали в Брянском троллейбусном управлении, на 11-м маршруте увеличат число рейсов по многочисленным просьбам посетителей поликлиники №1 на улице Куйбышева.

Также были услышаны жалобы жителей 10-го микрорайона. По вечерам сюда обещают выпускать больше машин. Помимо этого троллейбусники внесли коррективы в расписание маршрутов №1, 2, 3, 4, 5, 13 и 14. С обновленным расписанием можно ознакомиться здесь.

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