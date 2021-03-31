Брянские полицейские поймали двоих наркозакладчиков

Брянские полицейские задержали двоих наркозакладчиков. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Брянские полицейские задержали двоих наркозакладчиков. 25-летняя девушка и ее 21-летний подельник перевозили очередную партию наркотиков из Московского региона.

Распространителей наркотиков поймали с поличным на въезде в Брянск. Во время обыска в сумке девушки полицейские обнаружили и изъяли банку с вареньем. Внутри ее находился сверток с наркотическим средством - метадон массой 200 грамм.

По версии следствия, девушка, работая в одной из компаний по производству продуктов питания, зарегистрировалась на интернет-ресурсе для дополнительного заработка.В целях маскировки подозреваемая использовала силиконовые формы для льда и готовила из гипса различные формы «закладок». В них она расфасовывала наркотики для дальнейшего сбыта.

По городу девушка оставляла «закладки» наркотиков на ветви деревьев, на конце которых они были примотаны. К кусочкам коры девушка скотчем прикрепляла их, незаметно оставляя на деревьях очередную дозу.

Подозреваемая и сама употребляла марихуану. Через некоторое время она привлекла к наркобизнесу своего молодого человека.

Дома у парня в Советском районе полицейские обнаружили и изъяли крупную партию наркотических средств и психотропных веществ различного действия общей массой более 820 грамм. В их числе соли, амфетамин, мефедрон, метадон, марихуана и МДМА.

Задержанные пояснили, что все изъятые наркотики они планировали сбыть в Брянской области.

-На распространителей наркотиков завели уголовное дело, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – До суда их заключили под стражу. Им грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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