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Общество31 марта 2021 14:24

В Брянске троллейбусный маршрут №6 продлили до 10-го микрорайона

Изменения вступают в силу с 5 апреля
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянске с 5 апреля частично изменится троллейбусный маршрут №6. Его продлят до 10-го микрорайона. Теперь «шестерка» будет курсировать следующим образом: Бульвар Щорса – Железнодорожный вокзал «Брянск-1» – Набережная – Автовокзал – переулок Пилотов – Аэропарк – 10-й микрорайон.

Таким образом, троллейбус №6 больше не будет ездить по улицам Костычев и Крахмалева, что уже вызвало возмущение местных жителей. Измененный маршрут будут обслуживать 18 машин. Начало движения – 05.28, окончание – 00.42, рассказали в Брянском троллейбусном управлении. С обновленным расписанием можно ознакомиться здесь.

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