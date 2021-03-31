В Брянске 139 юных шахматистов приняли участие в Первенстве города по шахматам. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске 139 юных шахматистов приняли участие в Первенстве города по шахматам среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет, юношей и девушек до 15 и 17 лет, сообщили в пресс-службе брянской городской администрации. Соревнования прошли с 19 по 28 марта.

В турнире мальчиков до 11 лет первое-второе места разделили Клещевников Арсений и Костин Глеб. Он и набрали по 6,5 очков из 7. По коэффициенту Бухгольца победил Арсений. Третье место занял Ефремочкин Вадим. Он набрал 5,5 очков.

В турнире девочек до 11 лет победила Москаленко Александра, набравшая 6 очков из 7. Второе место заняла Кузянова Снежана. В ее активе 5,5 очков. Замкнула призовую тройку Волкова Надежда. Школьница закончила турнир с результатом 5 очков.

В турнире мальчиков до 13 лет сразу трое шахматистов Потапов Олег, Подсекин Дмитрий и Шумилин Виктор. Шахматисты разделили 1- 3 места. Каждый набрал по 6 очков.

В турнире девочек до 13 лет первое-второе места разделили Сачкова Ксения и Антюхова Марина, набравшие по 6,5 очков.

В турнире юношей и девушек до 15 лет победил Серяков Руслан, завершивший турнир со стопроцентным результатом – 7 из 7. Второе – пятое места поделили Фомин Илья, Сёмкин Савелий, Ширинкин Егор, Тимохин Ярослав и Тихонов Михаил.

В группе девочек победу одержала Стражева Майя, набравшая 4 очка и обогнавшая по коэффициенту Бухгольца Нагорную Анну. Замкнула призовую тройку Кащеева Алиса, в активе которой 3 очка.

В турнире юношей и девушек до 17 лет на первом месте Крючков Евгений. Он набрал 7 очков. Второе место занял Шматов Александр с 5,5 очками. Третье место у Бояркина Дмитрия, набравшего 4 очка. В группе девушек лидировала Бизюкина Полина, набравшая 5 очков. Второй стала Железная Анастасия, набравшая 4 очка.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».