Брянская мастерица победила в конкурсе деловых женщин

Народный мастер Брянщины Наталья Михалькина победила в конкурсе деловых женщин в номинации «Успех в моей жизни».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Народный мастер Брянщины Наталья Михалькина победила в конкурсе деловых женщин в номинации «Успех в моей жизни». Во вторник, 30 марта, в Москве прошла церемония награждения. Нашей землячке вручили диплом и статуэтку «Жар-птица».
Жюри понравились преданность мастера народным традициям и высокое качество работ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.
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