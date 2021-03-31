Трое брянцев незаконно получали пособие по безработице

В Брянской области трех человек уличили в незаконном получении социальных выплат. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области трех человек уличили в незаконном получении социальных выплат. Они зарегистрировались в Центрах занятости населения, однако при этом неофициально работали. Факты «всплыли» во время проверок областного УМВД.

Под уголовное преследование рискует попасть 30-летний житель Карачева. Мужчина в течение года работал по договору на местном предприятии, при этом обратился в Центр занятости с заявлением о постановке на учет. В итоге брянец незаконно обогатился на 5500 рублей.

Аналогично поступила жительница Фокинского района Брянска. Та предоставила в местный Центр занятости населения недостоверные сведения и незаконно получила 13890 рублей.

Третий случай зарегистрировали в Суземке. Там местный житель встал на биржу в октябре 2020 года. Однако в январе 2021-го он устроился на работу по договору. Но о данном факте он умолчал и продолжал получать пособие по безработице.

- По выявленным фактам незаконного получения социальных выплат полицейские проводят проверки, - уточняют в пресс-службе УМВД по Брянской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество». Ее максимальная санкция составляет два года колонии.

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