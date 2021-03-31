В Брянской области за время пандемии снизился коэффициент рождаемости. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Брянской области за время пандемии снизился коэффициент рождаемости. В 2020 году он составил 8,0 на 1000 населения, а в 2019 –м был 8,4. Выше областного коэффициент рождаемости отметили в девяти районах Брянсщины: в Гордеевском, Погарском, Навлинском, Дятьковском, Климовском, Злынковском, Севском районах, в Брянске и Сельцо.

В регионе в прошлом году родилось 9480 малышей, что на 476 детей меньше, чем в 2019 году. Тогда на сет появилось 9956 новорожденных, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

Чтобы поддержать семьи с детьми, в области выплачивают 23 вида мер социальной поддержки. Размеры дополнительного единовременного пособия на рождение ребенка увеличили в 10 раз - с 1 тысячи до 10 тысяч рублей. Единовременное пособие многодетной семье повысили в 5 раз -с 2 тысяч до 10 тысяч. рублей, единовременного пособия на школьников из многодетной малообеспеченной семьи к началу учебного года также выросло в 5 раз - с 1 тысячи рублей до 5 тысяч рублей.

В 2020 году 121 молодая семья получила социальную выплату, которая позволила улучшить жилищные условия, в том числе 53 многодетные семьи.

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