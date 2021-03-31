В подвале многоэтажки в Брянске обнаружили муляж гранаты

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Предмет, внешне схожий с гранатой, обнаружили в подвале одной из многоэтажек в Советском районе Брянска. К месту ЧП выезжали взрывотехники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии в среду, 31 марта.

Случай произошел в многоквартирном жилом доме по улице 3-го Июля. На подозрительную находку наткнулись полицейские, проводившие оперативно-розыскные мероприятия.

– Для осмотра обнаруженного предмета на место выезжала группа разминирования ОМОН регионального Управления Росгвардии, – уточняют в ведомстве. – Тревога оказалась ложной. Взрывотехники идентифицировали находку как макет гранаты Ф-1. И передали оперативникам.

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