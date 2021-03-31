В Брянской области с 1 апреля по 31 мая проверят железнодорожные переезды

В Брянской области с 1 апреля по 31 мая проведут весеннее межведомственное комиссионное обследование всех железнодорожных переездов. Фото: Анатолий ЯКИМОВ

В Брянской области с 1 апреля по 31 мая проведут весеннее межведомственное комиссионное обследование всех железнодорожных переездов и подходов к ним. С начала 2021 года на путях уже произошло несколько ДТП. Все аварии случались на регулируемых железнодорожных переездах. Это говорит о том, что водители недостаточно внимательны и выезжают на запрещающий сигнал светофора.

За 2020 год в границах МЖД случилось 26 дорожно-транспортных происшествий с железнодорожным подвижным составом, в которых травмы получили 6 человек и 2 человека погибли, сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

С безопасными правилами проезда железнодорожных переездов можно ознакомиться на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Справочник горожанина / Правила жизни».

Водителей просят быть внимательными и осторожными.

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