За сутки коронавирус выявили у 90 брянцев

90 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали Брянской области за последние сутки. Обновленную статистическую информацию по ковид-ситуации обнародовал местный оперативный штаб утром в среду, 31 марта.

Всех заболевших в Брянской области теперь 35646. Из них 34786 человек или 97,6 процентов уже смогли победить инфекцию. Непосредственно накануне 24 часа диагноз сняли у 101 пациента.

Также в регионе зафиксировали одну новую смерть. Суммарно жертв коронавируса теперь 284.

Сейчас Брянская область занимает 40 место в России по общему числу инфицированных с начала пандемии. Кстати, на 48-й строчке рейтинга расположилась соседняя Орловская область. А на 49-й – Калужская. Там заболевших 32370 и 32286 соответственно.

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