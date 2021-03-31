Бывшему брянскому адвокату грозит пять лет колонии за мошенничество

Бывшего адвоката Адвокатской палаты Брянской области обвинили в мошенничестве. По версии следствия, в сентябре 2020 года она убедила свою подзащитную перечислить ей 15 тысяч рублей. Эти деньги предназначались для дачи взятки следователям, чтобы смягчить о уголовное наказание. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области.

- На адвоката завели уголовное дело, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Дело передали в Бежицкий районный суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

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