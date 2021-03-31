От коронавируса в Брянской области умер еще один человек

В Брянской области еще один человек умер от коронавируса. Новую смерть от опасной инфекции подтвердили накануне – сообщает региональный оперштаб утром в среду, 31 марта. Общее число умерших от ковида достигло 284.

За сутки 101 пациенту сняли диагноз «коронавирус». Суммарно вылечившихся теперь 34786. Это 97,6 процента от общего числа брянских ковид-положительных.

Всего в Брянской области зарегистрировано 35646 случаев опасной инфекции. Прирост новых случаев – 90 или почти 0,3 процента. Сейчас наш регион занимает 40 место в России по суммарному числу заболевших с начала пандемии.

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