В Брянской области выявили более 1100 нарушений правил дорожного движения

В Брянской области с 26 по 28 марта выявили более 1100 нарушений правил дорожного движения. В регионе прошли профилактические рейды.

Так, 37 водителей выехали на встречную полосу, 13 – управляли машиной без прав. Остановили 29 нетрезвых водителей. Кроме этого, 70 автолюбителей не пропустили пешеходов.

Также были пойманы на нарушениях 159 пеших участников движения. Инспекторы зафиксировали 20 фактов небезопасной перевозки детей, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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