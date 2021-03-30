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Общество30 марта 2021 17:47

В Брянской области выявили более 1100 нарушений правил дорожного движения

С 26 по 28 марта в регионе прошли профилактические рейды
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области с 26 по 28 марта выявили более 1100 нарушений правил дорожного движения. В регионе прошли профилактические рейды.

Так, 37 водителей выехали на встречную полосу, 13 – управляли машиной без прав. Остановили 29 нетрезвых водителей. Кроме этого, 70 автолюбителей не пропустили пешеходов.

Также были пойманы на нарушениях 159 пеших участников движения. Инспекторы зафиксировали 20 фактов небезопасной перевозки детей, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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