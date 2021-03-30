В Брянской области двое мужчин избили 14-летнего подростка из-за шаурмы

В городе Дятьково Брянской области на 14-летнего подростка напали двое мужчин. С заявлением в полицию обратилась мать несовершеннолетнего.

Потерпевший рассказал оперативникам, что днем на улице Качалова его остановили двое незнакомцев и потребовали шаурму, которую он держал в руках. Затем мужчины избили подростка и обшарили его карманы. Не обнаружив ничего ценного, они ушли.

Правоохранители установили нападавших. Ими оказались ранее судимые 27-летний и 30-летний местные жители. На них завели уголовное дело за разбой. Подозреваемые могут получить до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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