Ты можешь изменить мир. И не только сегодня!

Фото: АО «Чистая планета».

30 марта отмечается Международный День защиты Земли. Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области напоминает, что каждый может изменить свое потребительское отношение к окружающему миру и сделать все возможное, чтобы сохранить нашу планету не только сегодня и для себя, но завтра и для будущих поколений.

Главным посылом Дня защиты Земли является формирование у населения чувства ответственности за состояние окружающей среды. В Брянской области активно реализуется программа раздельного сбора отходов. И с каждым месяцем все больше жителей нашего региона понимают, зачем нужно сортировать мусор и отправлять его на вторичную переработку. Как отмечают сотрудники брянского сортировочного комплекса, состав отходов, который поступает после сбора из сетчатых контейнеров на досортировку, с каждым разом все меньше содержит мусор, не относящийся к вторсырью. А значит, уровень культуры обращения с отходами растет.

Сегодня Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» предоставил Минприроды России данные репрезентативного опроса о вовлеченности жителей России в практики экологически ответственного потребления. Согласно результатам исследования, бытовой мусор сортируют 27% населения нашей страны, только 6% покупают товары в разлагаемой упаковке или вообще без упаковки. Еще 4%, заботясь о природе, отказываются приобретать не особенно нужные товары, а 3% заменяют покупки редко используемых вещей арендой или совместным потреблением.

Значительное число граждан – 41% – вообще ничего не делают. Следовательно, заключают социологи, потенциал для развития ответственного потребления в России высок.

Сравнение показателей текущей и потенциальной вовлеченности показало, что в ближайшие два года самыми востребованными практиками экологически ответственного потребления будут сортировка и утилизация отходов – от раздельного сбора мусора (им намерено заняться 47% населения) до сдачи в пункты приема отслуживших батареек, макулатуры, пластика, стекла, металла.

Исследователи отмечают, что приверженность к ответственному потреблению зависит от возраста: чем старше человек, тем больше вероятности, что он начнет экономить воду, а чем младше – приобретать экотовары в биоупаковке и заменять покупку арендой.

Чаще ориентированы на сбережение природы представители профессий системы «человек–человек» (образование, здравоохранение), а также те, кто участвует в добровольческом труде и ощущает себя волонтером.

Планы на ответственность регулируются и уровнем материального положения - чем он выше, тем больше намерений. Помимо этого, большую роль играет место проживания: жители мегаполисов чаще настроены экономить воду (31% против 23% в целом по стране), тогда как жители городов с населением от 500 тыс. до 1 млн – использовать энергосберегающую технику (25% против 17%).