В Брянске арестовали водителя за смертельное ДТП на улице Костычева

В Брянске арестовали водителя автомобиля «Опель Мокко», который стал виновником смертельного ДТП. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Брянске арестовали водителя автомобиля «Опель Мокко», который стал виновником смертельного ДТП. По решению суда, ему назначили наказание в виде административного ареста сроком 5 суток.

- По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства происшествия, - сообщили в ОГИБДД по городу Брянску. – Решают вопрос о заведении уголовного дела.

Напомним, 29 марта в 22 часа 20 минут во дворе дома № 21 по улице Костычева водитель иномарки сбил 76-летнюю женщину.Она скончалась на месте. Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Но сотрудники Госавтоинспекции его задержали. Еще раньше мужчину на 18 месяцев лишили прав за управление автомобилем в пьяном виде.

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