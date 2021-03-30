Житель брянского Стародуба заплатит штраф за вымышленный угон

К штрафу в 35 тысяч рублей приговорил суд 25-летнего жителя брянского города Стародуб за ложный донос. Он выдумал угон своего автомобиля и обратился с заявлением в полицию.

Уголовное дело рассмотрели в Стародубском районном суде 29 марта.

Установили, что лишенный водительских прав брянец на своем автомобиле поехал в кафе. Транспортное средство он припарковал на центральной площади. Отдохнув в заведении, автомобилист вернулся к машине. И увидел, что та попала в ДТП.

Испугавшись ответственности, владелец авто уехал с места происшествия, сообщают в пресс-службе Стародубского районного суда. А позднее обратился в полицию с заявлением об угоне. Из его показаний следовало, что машину похитили со двора его дома. Однако обман вскоре раскрыли оперативники.

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